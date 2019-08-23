В Huawei відреагували на звинувачення канадського суду: деталі

Нещодавно канадський суд опублікував документи у справі США щодо Huawei і фіндиректора китайської компанії Мен Ваньчжоу, яку затримала канадська влада в грудні 2018 року на вимогу США. Звинувачення Вашингтона щодо Мен Ваньчжоу стосуються поставок обладнання Huawei в Іран та порушення американських санкцій.

Натомість в Huawei заперечили наявність підрозділів в Ірані, Судані та Сирії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу Huawei CBG в Україні.

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"Нам відомо, що суд Канади нещодавно оприлюднив документи, що мають відношення до справи Мен Ваньчжоу. Її адвокат стверджує, що Мен є порядною і чесною бізнес-леді. Вона ніколи не приймала ніяких рішень, які б порушували законодавство США. Ми заперечуємо будь-які звинувачення, висунуті проти Huawei в цих оприлюднених документах", – наголосили в прес-службі компанії.

В свою чергу, команда юристів Huawei в США будуть захищати свою правоту в суді.

Ми впевнені, що американська судова система дійде до такого ж висновку,

– відзначають в Huawei.

Що відомо про скандал з Huawei? В середині травня Вашингтон заніс Huawei в "чорний список" постачальників, а президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям вести торгівлю з китайським вендором без отримання спеціальної ліцензії.



У відповідь на санкції компанія оголосила про розробку власної заміни мобільної операційної системи Google Android.

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