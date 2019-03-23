В Індії арештовують прихильників гри в PUBG Mobile: що про це відомо

В індійському місті Раджкот недавно заборонили мобільний PlayerUnknown's Battlegrounds, через що геймерів можуть арештовувати просто на вулиці

Поліція Раджкота заарештувала щонайменше 10 людей з моменту вступу в силу заборони на PlayerUnknown's Battlegrounds 6 березня. "Наша команда зловила цих хлопців на гарячому. Про це повідомляє Indian Express.

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Вони були взяті під варту після того, коли вони грали в PUBG, – сказав слідчий групи спеціальних операцій Раджкота Рохіт Раваль про трьох юнаків, яких спіймали з мобільною версією королівської битви.

Ця гра викликає сильне звикання, і обвинувачені були настільки захоплені грою, що навіть не помітили наближення нашої команди,

– слідчий оперативної групи.

Інші міста індійського штату Гуджарат теж приєдналися до заборони PlayerUnknown's Battlegrounds, який, як передбачається, триватиме до 30 березня. Будь-яка особа, спіймана за грою в популярну королівську битву, підлягає судовому переслідуванню відповідно до статті 118 Кримінального кодексу Індії: "Непокора наказу, виданого державними службовцями на законних підставах".

Трейлер гри в PUBG Mobile:



Хоча малоймовірно, що хтось буде відправлений у в'язницю тільки за гру в PlayerUnknown's Battlegrounds, потенційно висновком можуть покарати тих, хто відмовляється припинити захоплення.

Портал Eurogamer попросив розробників PUBG Mobile прокоментувати заборони і арешти. Співробітник гейм-студії прокоментував це так:

Щоб сприяти здорової і збалансованої ігровому середовищі, ми розробляємо безліч нових функцій і поліпшень. Вони дозволять нам надавати середу, при якій гравці зможуть насолоджуватися PUBG Mobile відповідальним чином. Для нас велика честь мати пристрасне співтовариство гравців PUBG Mobile в Індії і в усьому світі, і ми продовжимо приймати їх відгуки, щоб зробити PUBG Mobile кращою грою!

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