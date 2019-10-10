В Instagram зникла можливість "шпигувати" за користувачами

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В Instagram зникла можливість "шпигувати" за користувачами
В Instagram зникла можливість "шпигувати" за користувачами / unsplash

Ще в 2011 році в Instagram з’явилася вкладка "Підписки", яка була призначена для пошуку нового контенту в соціальній мережі. Проте багато користувачів використовували цю функцію як засіб для стеження.

Що відомо про нововведення? У вівторок, 8 жовтня 2019 року, можливість стежити за лайками і підписками друзів через розділ "Активність", в якому можна було переглядати їх уподобання та діяльність облікового запису, видалитли з сервісу, повідомляє Tech Crunch.

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Причина. Відомі випадки, коли подібна функція зруйнувала відносини й особисте життя людей. Це відбувалося, коли людина повідомляла своїм знайомим, що не може відповісти, а насправді вів активну переписку в Instagram – при цьому його чи її коментарі до чужих постів відображалися в стрічці активності.

Особливо часто вкладкою користувалися журналісти, що стежать за особистим життям знаменитостей. Вони могли заздалегідь дізнатися про нові знайомства зірок, їхні стосунки та інші подробиці особистого життя.

Як все буде? Зауважимо, після змін користувачі Instagram зможуть бачити тільки журнал активності власного облікового запису.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Соцмережі Instagram
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