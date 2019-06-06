В iOS 13 виявили цікаву неанонсовану функцію: деталі

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В iOS 13 виявили цікаву неанонсовану функцію
В iOS 13 виявили цікаву неанонсовану функцію / Фото з вільних джерел

Під час презентації операційної системи iOS 13 на WWDC 2019 компанія Apple розповіла про багато нових функцій, однак великій кількості нововведень все ж не приділили увагу. Серед них – нове меню регулювання гучності, можливість блокування вхідних дзвінків від невідомих номерів і розумне управління енергоспоживанням.

Остання функція викликає низку запитань, так як безпосередньо впливає на автономність пристроїв, повідомляє Cultofmac.

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Що відомо про нову функцію? На офіційному сайті Apple представлений повний список нововведень iOS 13. Уважні користувачі виявили в ньому функцію оптимізації заряду. Відповідно до опису, опція допомагає уповільнити деградацію акумулятора, скорочуючи час, коли iPhone знаходиться в повністю зарядженому стані.

Система аналізує, як людина щодня заряджає і використовує смартфон – і обмежує зарядку акумулятора до 80%. Якщо ж технологія "зрозуміє", що власнику ґаджета недостатньо 80% для комфортного використання смартфона, тоді обмеження буде збільшено.

via GIPHY

Як це вплине на користувачів? Це означає, що автономність iPhone від одного заряду повинна зменшитися, але натомість акумулятор протягом часу буде зберігати свою ємність. Поки не ясно, чи вийде відключити цю функцію.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Apple iPhone iOS
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