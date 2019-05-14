В Києві проведуть масштабну конференцію з кіберспорту – eSPORTconf Ukraine 2019
Міжнародна компанія Smile-Expo проведе перший український захід, який буде присвячений питанням кіберспорту як бізнесу. Захід eSPORTconf Ukraine 2019 пройде у Києві 13 червня, а зареєструватися на подію вже можна на офіційному сайті.
У межах eSPORTconf Ukraine 2019 відбудеться конференція, де спікери розкажуть про гроші в кіберспорті: як вигідно рекламувати бренд, запускати проекти, проводити турніри.
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Основні спікери. Зокрема, заявлені 9 спікерів, які розглянуть основні аспекти кіберспортивних дисциплін в Україні. Наразі відомо про таких доповідачів:
- Павло Даніман – директор з маркетингу компанії "Київстар";
- Дмитро Карпенко – директор з розвитку бізнесу WePlay! Esports;
- Арсеній Салай – президент Федерації Кіберфутболу України;
- Андрій Чередниченко – директор з маркетингу DreamTeam;
- Iван Данішевський – засновник ESM.one та Esports Charts;
- Євген Ніколаєв – директор з маркетингу кіберспортивного клубу Windigo Gaming;
- Станiслав Новохатько – директор з маркетингу та BizDev у Incode Group, засновник GDBAY;
- Віталій Муха – кіберспортсмен ФК "Динамо" (Київ);
- Максим Бобер – амбасадор ФК "Арсенал-Київ".
Які теми обговорюватимуться? Серед основних тем, які обговорюватимуть на конференції: "Як просувати бренд у кіберспорті", "Як продавати товари фанатам eSports", "Чим прибутковий кіберспорт для розробників" та "Організація кіберспортивних турнірів, змагань і ліг".
eSPORTconf Ukraine 2019 проведуть в Києві 13 червня
Відзначимо, паралельно з конференцією працюватиме відкрита демозона, у якій нішеві компанії представлять свої продукти й послуги.
Реєстрація на захід уже відкрита. Щоб дізнатися більше про програму та учасників, слідкуйте за оновленнями на сайті eSPORTconf Ukraine 2019. Вартість квитків 2 500 гривень.
Що відомо про Smile-Expo? Це міжнародний організатор бізнес-конференцій, виставок і форумів про інноваційні технології. Події серії eSPORTconf компанія проводить із 2016 року, конференції відбувалися в Україні, Росії та Польщі.
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