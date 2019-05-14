В Києві проведуть масштабну конференцію з кіберспорту – eSPORTconf Ukraine 2019

Міжнародна компанія Smile-Expo проведе перший український захід, який буде присвячений питанням кіберспорту як бізнесу. Захід eSPORTconf Ukraine 2019 пройде у Києві 13 червня, а зареєструватися на подію вже можна на офіційному сайті.

У межах eSPORTconf Ukraine 2019 відбудеться конференція, де спікери розкажуть про гроші в кіберспорті: як вигідно рекламувати бренд, запускати проекти, проводити турніри.

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Основні спікери. Зокрема, заявлені 9 спікерів, які розглянуть основні аспекти кіберспортивних дисциплін в Україні. Наразі відомо про таких доповідачів:

Павло Даніман – директор з маркетингу компанії "Київстар"; Дмитро Карпенко – директор з розвитку бізнесу WePlay! Esports; Арсеній Салай – президент Федерації Кіберфутболу України; Андрій Чередниченко – директор з маркетингу DreamTeam; Iван Данішевський – засновник ESM.one та Esports Charts; Євген Ніколаєв – директор з маркетингу кіберспортивного клубу Windigo Gaming; Станiслав Новохатько – директор з маркетингу та BizDev у Incode Group, засновник GDBAY; Віталій Муха – кіберспортсмен ФК "Динамо" (Київ); Максим Бобер – амбасадор ФК "Арсенал-Київ".

Які теми обговорюватимуться? Серед основних тем, які обговорюватимуть на конференції: "Як просувати бренд у кіберспорті", "Як продавати товари фанатам eSports", "Чим прибутковий кіберспорт для розробників" та "Організація кіберспортивних турнірів, змагань і ліг".



eSPORTconf Ukraine 2019 проведуть в Києві 13 червня

Відзначимо, паралельно з конференцією працюватиме відкрита демозона, у якій нішеві компанії представлять свої продукти й послуги.

Реєстрація на захід уже відкрита. Щоб дізнатися більше про програму та учасників, слідкуйте за оновленнями на сайті eSPORTconf Ukraine 2019. Вартість квитків 2 500 гривень.

Що відомо про Smile-Expo? Це міжнародний організатор бізнес-конференцій, виставок і форумів про інноваційні технології. Події серії eSPORTconf компанія проводить із 2016 року, конференції відбувалися в Україні, Росії та Польщі.

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