В Києві проведуть мистецьку виставку, присвячену відкритим даним

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В Києві проведуть мистецьку виставку, присвячену відкритим даним
В Києві проведуть мистецьку виставку, присвячену відкритим даним / texty.org.ua

6 грудня у Києві відкриють виставку OPEN DATA ART. У своїх роботах митці порушать тему відкритих даних, а також чи можуть вони стати джерелом натхнення, а інформація – предметом мистецтва.

Про це інформують організатори.

Як відомо, обсяг інформації у світі щороку зростає на 30% – це дані абонентів мобільних операторів, інформація про користувачів соціальних мереж тощо.

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Ці відкриті дані впливають на життя кожного, тож сучасне мистецтво теж прагне осягти цей вплив за допомогою творів.

Як кажуть організатори, технології роботи з даними стають новими інструментами митця.

Учасники виставки – відомі у світі своїми інноваційними підходами до мистецтва. Так, художник Олексій Сай спілкується з глядачами за допомогою картин створених в програмі Exel. Євген Лапченко розмірковує над тим, як відкриті дані стирають кордони приватності. Також серед учасників виставки: Анатолій Варваров, Давид Шарашидзе, D Yana, Юрій Бондаренко, Валерій Пузирний та журналістка Надія Вірна.

Головна мета виставки – сприяти популяризації теми відкритих даних, яка наразі є вельми важливою для розвитку відкритої України та побудови демократичного суспільства,
– кажуть організатори.

Крім того, в рамках виставки мають представити журнал MIND LAB, який має інформувати про використання відкритих даних та е-сервісів.

Виставка стартує 6 грудня о 17:00. Адреса: Київ, вул. Старонаводницька, 31, Завальний Арт Центр.

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Теги: Техно Штучний інтелект Мистецтво
Джерело: Техно
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