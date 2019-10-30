В космічну гру Star Citizen можна зіграти безкоштовно: деталі

Автори космічної пісочниці Star Citizen – компанія Cloud Imperium Games – оголосила про початок тижня безкоштовного доступу до гри. Така акція приурочена до виходу оновлення Star Citizen Alpha 3.7.1, яке додало в гру планетарні печери, які забезпечують гравців ресурсами.

Акція називається Free Fly і під час її проведення в космічний симулятор Star Citizen всі бажаючі можуть грати безкоштовно, повідомляє PC Gamer.

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Терміни акції. Акція триватиме до 3 листопада включно, а геймерам дають випробувати не тільки саму гру, сюжет і різні місії, але і пускають в бій космічних кораблів в режимі Arena Commander, а також в мультиплеєрний шутер Star Marine з цього ж всесвіту.

Трейлер доповнення Star Citizen Alpha 3.7.1 – дивіться відео

Що відомо про гру Star Citizen? Зауважимо, що на кінець 2019 року розробники Star Citizen залучили в гру 236 мільйонів доларів. Це не допомогло грі до сих пір дістатися до релізу, хоча його обіцяли ще в 2017 році.

Нещодавно стало відомо, що сюжетна кампанія з'явиться в грі не раніше 2020 року, а пізніше тут з'явився корабель за ціною 1 130 доларів і його розкупили за кілька секунд.

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