В космосі вибухнув третій ступінь ракети Ariane-4

Третій ступінь європейської ракети-носія Ariane-4 вибухнув на орбіті. Вибух зафіксували експерти контролю космічного простору Військово-повітряних сил США.

Як пише Naked science, вибух трапився 22 липня близько 12:17 за Києвом. Ракету запустили у 1992 році. Загалом фахівці виявили вісім уламків.

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Як пишуть ЗМІ, ракета вибухнула сама, а не в результаті зіткнення з якимось об'єктом. При цьому, поки невідомо, чи несе нове космічне сміття якусь загрозу іншим апаратам.

Що відомо про Ariane-4? Ця ракета-носій у 1992 році вивела на орбіту американо-французький супутник Topex/Poseidon, південнокорейський супутник Kitsat-1 і французький космічний апарат S80/T. До моменту вибуху третій ступінь був розміщений на орбіті з мінімальною висотою понад 1000 кілометрів.



Ракета була спроектована як універсальний носій, який мав різну комплектацію, що залежить від маси вантажу, що виводили на орбіту. Запуск ракети відбував з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

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