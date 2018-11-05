В космосі вперше записали відео у форматі 8K

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Побут космонавтів на МКС
Побут космонавтів на МКС / 24 Канал

Європейське космічне агентство (ESA) і Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США отримали перший в історії ролик з космосу, знятий у форматі 8K.

Відео зняли на Міжнародній космічний станції за допомогою камери Red Helium 8K.

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У ролику ми можемо побачити побут космонавтів, а також Землі з космосу.

Відео у форматі 8K, зняте на МКС

Що таке формат 8K? Це позначення роздільної здатності. Роздільність 8K у 16 разів перевищує роздільну здатність сучасної Full HD (1920x1080) технології.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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Теги: Техно Космос МКС
Джерело: Техно
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