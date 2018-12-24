В магазині Origin стартував новорічний розпродаж ігор: цікаві пропозиції

Компанія Electronic Arts вирішила не відставати від своїх конкурентів і також запустила розпродаж до новорічних свят у сервісі цифрової дистрибуції Origin. Акція триватиме до 11 січня 2019 року.

В рамках розпродажу в Origin можна купити багато популярних ігор за вражаючими цінами. Наприклад, знижка на Mass Effect: Andromeda сягає 80%, а на Battlefield V – 50%.

Читайте також: Найзахопливіші ігри 2018 року

Окрім того, зі знижками можна придбати такі ігри:

Madden NFL 19 – знижка 60%.

Трейлер гри Madden NFL 19 – дивіться відео

FIFA 19 – знижка 50%.

Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

Unravel Two – знижка 50%.

Трейлер гри Unravel Two – дивіться відео

Нагадаємо, окрім Origin про початок новорічного розпродажу оголосила також Blizzard Entertainment та Valve. Проте не лише PC-геймери матимуть змогу придбати ігри зі знижкою. Sony та Microsoft оголосили про свій шалений розпродаж в PlayStation Store та Xbox Store.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно