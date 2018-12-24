В магазині Origin стартував новорічний розпродаж ігор: цікаві пропозиції
Компанія Electronic Arts вирішила не відставати від своїх конкурентів і також запустила розпродаж до новорічних свят у сервісі цифрової дистрибуції Origin. Акція триватиме до 11 січня 2019 року.
В рамках розпродажу в Origin можна купити багато популярних ігор за вражаючими цінами. Наприклад, знижка на Mass Effect: Andromeda сягає 80%, а на Battlefield V – 50%.
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Окрім того, зі знижками можна придбати такі ігри:
Madden NFL 19 – знижка 60%.
Трейлер гри Madden NFL 19 – дивіться відео
FIFA 19 – знижка 50%.
Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео
Unravel Two – знижка 50%.
Трейлер гри Unravel Two – дивіться відео
Нагадаємо, окрім Origin про початок новорічного розпродажу оголосила також Blizzard Entertainment та Valve. Проте не лише PC-геймери матимуть змогу придбати ігри зі знижкою. Sony та Microsoft оголосили про свій шалений розпродаж в PlayStation Store та Xbox Store.
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