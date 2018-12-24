В магазині Origin стартував новорічний розпродаж ігор: цікаві пропозиції

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В магазині Origin стартував новорічний розпродаж ігор
В магазині Origin стартував новорічний розпродаж ігор / Фото з вільних джерел

Компанія Electronic Arts вирішила не відставати від своїх конкурентів і також запустила розпродаж до новорічних свят у сервісі цифрової дистрибуції Origin. Акція триватиме до 11 січня 2019 року.

В рамках розпродажу в Origin можна купити багато популярних ігор за вражаючими цінами. Наприклад, знижка на Mass Effect: Andromeda сягає 80%, а на Battlefield V – 50%.

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Окрім того, зі знижками можна придбати такі ігри:

Madden NFL 19 – знижка 60%.

Трейлер гри Madden NFL 19 – дивіться відео

 

FIFA 19 – знижка 50%.

Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

 

Unravel Two – знижка 50%.

Трейлер гри Unravel Two – дивіться відео

 

Нагадаємо, окрім Origin про початок новорічного розпродажу оголосила також  Blizzard Entertainment та Valve. Проте не лише PC-геймери матимуть змогу придбати ігри зі знижкою. Sony та Microsoft оголосили про свій шалений розпродаж в PlayStation Store та Xbox Store.

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Теги: Техно Battlefield Ігри Electronic Arts
Джерело: Техно
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