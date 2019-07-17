В мережі опублікували архів із рекламними роликами Apple

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В мережі опублікували архів із рекламними роликами Apple
В мережі опублікували архів із рекламними роликами Apple / unsplash

Історія компанії Apple – це не лише створення культових девайсів, але й рекламна кампанія з просування продуктів. В мережі з’явилася незвичайна колекція маркетингових матеріалів купертінівців, починаючи з 1970 року.

Опублікований архів містить практично всю історію культової продукції з яблуком на логотипі і дає змогу заново поглянути на розвиток бренду, повідомляє The Verge.

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Що відомо про архів та його автора? Автор незвичайного каталогу, що знаходиться у вільному доступі – графічний дизайнер і маркетолог Сем Генрі Голд. Всі опубліковані матеріали розсортовані по часу і типу контенту. Архів містить сотні фотографій і відеороликів, включаючи не тільки рекламні постери, а й виступи керівників Apple в різні періоди часу.

Які відео є в архіві? Зокрема, в колекції можна знайти ролик, знятий Рідлі Скоттом через кілька років після створення першого "Чужого" та інші ексклюзивні матеріали, що передають атмосферу минулих десятиліть.

Підбірка може виявитися цікавою не тільки шанувальникам бренду: в ході ознайомлення з нею можна побачити, як росла індустрія, з'являлися і зникали культові пристрої, включаючи iPod і перші моделі iPhone.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Apple
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