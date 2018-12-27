В мережі "засвітився" неанонсований кнопковий смартфон від Microsoft

Наприкінці грудня 2018 року до рук журналістів та техноблогерів потрапив концепт кнопкового смартфона компанії Microsoft. Відзначимо, що редмондці так і не випустили новинку, хоча вона повинна була дати новий розвиток операційній системі Windows Phone, яка адаптована під кнопкові телефони.

Про це повідомляє Geekon.

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Кнопковий смартфон під брендом Microsoft повинен був дійсно нагадувати зовнішнім виглядом своєї системи фірмову лінійку Lumia, під управлінням ОС Windows Phone.

Відповідно до положення компанії на мобільному ринку за часів розробки даного девайса, випускати і розробляти його повинна була Nokia, будучи за контрактом дочірнім підприємством Microsoft. Ідея навіть дійшла до конструювання перших тестових прототипів "кнопочника" на Windows, який днями і був злитий журналістам в невеликій партії зі складу Microsoft.



Компанія Microsoft планувала випустити кнопковий смартфон на операційній системі Windows 10

Раніше вже поширювалися різні чутки про те, що Microsoft готувала випуск кнопкових телефонів, так як володіла всіма правами на продукцію Nokia, процвітаючої на ринку "дзвонилок". Однак до поточного витоку мало хто здогадувався про плани на розробку телефону з фірмовою ОС, схожою на Windows Phone з лінійки Lumia.



Microsoft заморозила проект через припинення співпраці із Nokia

Судячи з наявних знімків тестового зразка і його опису, Microsoft мала великі плани на цей ринок і хотіла включити кнопкові пристрої в загальну екосистему Windows 10, але не встигла реалізувати ці плани до закінчення контракту з Nokia. Плюс до всього, ймовірною причиною заморозки проекту став повний провал мобільного підрозділу Microsoft і подальше закриття проектів Lumia та Windows Phone.

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