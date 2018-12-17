В мережі з'явилася дата презентації нової відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060

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NVIDIA GeForce RTX 2060: дата презентації
NVIDIA GeForce RTX 2060: дата презентації / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA незабаром представить ще одну ігрову відеокарту на базі архітектури Turing – GeForce RTX 2060. Тепер в мережі з’явилась інформація щодо ймовірної дати анонсу нових відеоприскорювачів.

Про це повідомляє редактор сайту HardwareLuxx Андреас Шиллінг.

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За його інформацією, дебют графічного прискорювача GeForce RTX 2060 відбудеться на другому тижні січня. Приблизно в цей час в Лас-Вегасі відкриє свої двері виставка споживчої електроніки CES 2019.

Рекламні матеріали, присвячені молодшому представнику сімейства NVIDIA Turing, вже почали надходити в маркетингові відділи AIB-партнерів "зеленого" чіпмейкера.

Шилінг також підтвердив інформацію про наявність у GeForce RTX 2060 тільки 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Раніше повідомлялося, що в основу новинки ляже урізана версія 12-нанометрового графічного процесора TU106 в конфігурації з 1920 ядрами CUDA. Подробиці про кількість тензорних і RT-ядер, а також про робочі частоти GPU стануть відомі в міру наближення до офіційного анонсу.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
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