В мережі з'явились фото загадкового смартфону Nokia

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З'явились фото загадкового смартфону Nokia
З'явились фото загадкового смартфону Nokia / fdlx.com

Виявляється, компанія HMD Global готує не лише флагманський смартфон Nokia 9. Та тепер в мережі засвітились знімки нового пристрою, що отримає потрійну камеру.

Про це пише ixbt.com.

Щоправда, поки немає інформації про назву та характеристики новинки.

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Та на фото не видно сканера відбитків пальців, який би розміщувався на задній панелі, тож можна припустити, що він буде вбудований в екран.

З'явились фото загадкового смартфону Nokia

Задня кришка, ймовірно, виготовлена зі скла 

Також на знімку можна побачити відблиск кришки, ймовірно, новинка буде виготовлена зі скла.

З'явились фото загадкового смартфону Nokia

Селфі-камеру можуть заховати у слайдер

При цьому на фронтальній панелі немає селфі-камери. Тож вона може бути висувною, або захованою у модуль-слайдер.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
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