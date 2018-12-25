В мережі з'явились фото загадкового смартфону Nokia
Виявляється, компанія HMD Global готує не лише флагманський смартфон Nokia 9. Та тепер в мережі засвітились знімки нового пристрою, що отримає потрійну камеру.
Про це пише ixbt.com.
Щоправда, поки немає інформації про назву та характеристики новинки.
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Та на фото не видно сканера відбитків пальців, який би розміщувався на задній панелі, тож можна припустити, що він буде вбудований в екран.
Задня кришка, ймовірно, виготовлена зі скла
Також на знімку можна побачити відблиск кришки, ймовірно, новинка буде виготовлена зі скла.
Селфі-камеру можуть заховати у слайдер
При цьому на фронтальній панелі немає селфі-камери. Тож вона може бути висувною, або захованою у модуль-слайдер.
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