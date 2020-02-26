В мережі з'явилися характеристики нової флагманської відеокарти AMD Radeon RX

Після чуток про те, що компанія AMD готує до релізу флагманську лінійку відеокарт Radeon RX, в мережі з’явилися специфікації однієї з майбутніх новинок. Новий витік розкрив ключові технічні характеристики старшої моделі майбутньої лінійки на архітектурі Navi.

Технічні характеристики

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За заявою мережевого інформатора CyberPunkCat, відеокарта отримає 80 обчислювальних і 320 текстурних блоків, 5120 потокових процесорів, а її ключовою особливістю стане значний обсяг відеопам'яті – 24 ГБ (HBM2e) з підключенням по 4096-бітній шині і підтримкою пропускної здатності до 2 ТБ/с, передає Wccftech.



Характеристики відеокарти AMD Radeon RX

Інсайдер посилається на неназвані джерела в компанії SK Hynix, що займається розробкою модулів пам'яті для комп'ютерних комплектуючих.

Однак, у свіжому прес-релізі SK Hynix заявила, що не має ніякого відношення до оприлюдненої специфікації нового відеоядра AMD. Компанія також закликала припинити поширення неправдивих новин.

Ми можемо запевнити вас, що SK Hynix вживатиме всіх необхідних заходів проти таких засобів масової інформації,

– заявили представники фірми.

Що ще відомо про відеокарти

Раніше глава AMD Ліза Су вже повідомляла ЗМІ, що компанія готується представити в 2020 році флагманські рішення на архітектурі RDNA наступного покоління.

На опублікованому фото також вказується кодовий номер моделі – D32310/15. Під аналогічною назвою неназваний графічний процесор AMD раніше згадувався в базі даних одного з регуляторів, а в бенчмарку OpenVR невідомий "червоний" GPU виявився на 17% продуктивніше флагманського NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Дата анонса, ціна і комерційна назва флагманської відеокарти AMD невідомі.

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