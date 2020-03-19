В мережі з'явилися ключові характеристики процесора Kirin 820 5G

Компанія Huawei готується оновити лінійку фірмових чіпів, а в мережі вже з’явилися характеристики мобільної платформи під назвою Kirin 820 5G. Джерелом витоку став відомий китайський інсайдер Digital Chat Station, який опублікував ключові специфікації неанонсованого чіпа, призначеного для смартфонів середнього цінового сегменту.

Характеристики нового процесора

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Відповідно до даних джерела, мікросхема буде оснащена процесорними ядрами Cortex-A76, а також отримає оновлений процесор обробки зображень і модифікований блок нейронних обчислень, що відповідає за швидкодію пристрою при виконанні завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом.



Приріст продуктивності відеоприскорювача



Приріст fps

Мобільну платформу обладнають вбудованим 5G-модемом з підтримкою мереж п'ятого покоління з автономною і неавтономною архітектурою (SA/NSA).

Крім того, Kirin 820 стане першим представником лінійки з графічним прискорювачем ARM Mali-G77, продуктивність якого на 20-40% вище, ніж у моделі G76, при цьому він споживає на 30% менше енергії.

Які смартфони отримають чіп

Які з смартфонів Huawei першими отримають новий процесор, джерело не повідомляє.

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