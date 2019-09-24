В мережі з'явилися перші "живі" фото смарт-телевізора Honor Vision

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В мережі з'явилися перші живі фото "розумного" телевізора Honor Vision
В мережі з'явилися перші живі фото "розумного" телевізора Honor Vision / Фото з вільних джерел

Під час попередньої презентації компанія Huawei представила свій перший телевізор та повністю розкрила його характеристики, однак про ціну вендор нічого не повідомив. Проте вже через тиждень після анонсу в мережу злили реальні знімки самого телевізор та його цінника.

Ціна. Згідно з витоком, в продаж 65-дюймовий варіант Huawei Vision з кодовим номером HEGE-560 надійде за ціною близько 1 124 долари в перерахунку з китайської валюти (орієнтовно 27 500 гривень), повідомляє SlashLeaks

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Дата початку продажів виробником ще не оголошена – очікується, що в роздріб розумний телевізор надійде не пізніше наступного місяця.

Особливості інтерфейсу та інші характеристики. Невелика фотосесія, опублікована в китайській соціальній мережі Weibo, також продемонструвала інтерфейс прошивки новинки, дизайн двох варіантів пульта дистанційного керування та камери, вбудованої в верхню грань корпусу.

 

Розумний телевізор отримав матрицю на квантових точках з частотою оновлення 120 Гц, інтелектуальну аудіосистему формату 8+1+1, висувну камеру і функцію синхронізації зі смартфонами Huawei. Працює Vision під управлінням фірмової операційної системи Harmony OS, представленої вендором в серпні.

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Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно Huawei
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