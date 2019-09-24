В мережі з'явилися перші "живі" фото смарт-телевізора Honor Vision

Під час попередньої презентації компанія Huawei представила свій перший телевізор та повністю розкрила його характеристики, однак про ціну вендор нічого не повідомив. Проте вже через тиждень після анонсу в мережу злили реальні знімки самого телевізор та його цінника.

Ціна. Згідно з витоком, в продаж 65-дюймовий варіант Huawei Vision з кодовим номером HEGE-560 надійде за ціною близько 1 124 долари в перерахунку з китайської валюти (орієнтовно 27 500 гривень), повідомляє SlashLeaks.

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Дата початку продажів виробником ще не оголошена – очікується, що в роздріб розумний телевізор надійде не пізніше наступного місяця.

Особливості інтерфейсу та інші характеристики. Невелика фотосесія, опублікована в китайській соціальній мережі Weibo, також продемонструвала інтерфейс прошивки новинки, дизайн двох варіантів пульта дистанційного керування та камери, вбудованої в верхню грань корпусу.

Розумний телевізор отримав матрицю на квантових точках з частотою оновлення 120 Гц, інтелектуальну аудіосистему формату 8+1+1, висувну камеру і функцію синхронізації зі смартфонами Huawei. Працює Vision під управлінням фірмової операційної системи Harmony OS, представленої вендором в серпні.

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