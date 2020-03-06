В мережі з'явилися тести неанонсованих відеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER

Найближчим часом очікується анонс мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX SUPER на базі графічних процесорів Turing. Видання PCGamesN отримало один із слайдів із майбутньої презентації компанії, на якому розкриті подробиці про нові GPU.

Що відомо про нові відеокарти

Цікаво В мережі з'явилися характеристики нової флагманської відеокарти AMD Radeon RX

На слайді вказані дві моделі з підзаголовком SUPER: RTX 2080 SUPER та RTX 2070 SUPER. Там же можна оцінити новий прискорювач GTX 1650 Ti, повідомляють журналісти.

Судячи з графіком, модель RTX 2070 SUPER потужніше за базову версію RTX 2070 приблизно на 10%, в той час як RTX 2080 SUPER демонструє ще більший приріст продуктивності як з включеним DLSS, так і з вимкненим.



Продуктивність нових відеокарт

Такі показники отримали на основі середніх результатів при запуску Control, Wolfenstein: Youngblood і Deliver Us The Moon на максимальних налаштуваннях і роздільною здатністю 1080p.

Інші анонси

Цікаво, що раніше в бенчмарку Geekbench 4 помітили відеокарту RTX 2060 SUPER, яка з невідомих причин відсутня на представленому слайді. Можливо, її анонс відбудеться пізніше. Також раніше повідомлялося про випуск SUPER-версій 16 серії відеокарт NVIDIA.



Характеристики відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

Дата презентації

Очікується, що презентація нових відеокарт відбудеться до кінця березня.

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