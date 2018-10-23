В мережі з'явилися ціни на нові смартфони Samsung Galaxy A9S та Galaxy A6S

Завтра, 24 жовтня, в Китаї пройде ще один захід компанії Samsung, на якому південнокорейський виробник представить смартфони Galaxy A9S та Galaxy A6S. За наявними даними новинки отримають основну камеру із чотирма та двома фотомодулями відповідно.

Про це повідомляє 4PDA.

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Імовірно, це локальні версії вже відомих нам смартфонів Galaxy A9 і Galaxy A7.

День тому на сторінці інсайдера @MMDDJ_ з'явилися можливі ціни на обидві новинки. За його даними, Galaxy A6S надійде в продаж за ціною 317 доларів (близько 8 400 гривень) за версію з 6 ГБ оперативної пам’яті. Galaxy A9S з аналогічним об'ємом оперативки буде коштувати 505 доларів (близько 13 400 гривень).

Ймовірно, у продажу також з'являться більш просунуті моделі з вищою ціною. Обидва смартфони оснащені тильним сканером відбитків пальців і працюватимуть під управлінням операційної системи Android Oreo "з коробки".

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