В мережі з’явився концепт майбутнього смартфона OnePlus 7

Лише вчора, 29 жовтня, компанія OnePlus офіційно переставила свій новий флагман OnePlus 6T. Та в мережі вже з’явився концепт майбутньої новинки компанії – OnePlus 7.

Про це пише igeekphone.

Як бачимо на фото, цей концепт передбачає абсолютно безрамковий дизайн. Та автор концепту стверджує, що використовував цей проект на основі чуток та витоків про майбутню новинку.

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Так, за чутками, OnePlus 7 отримає 6,4-дюймовий AMOLED дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців і захисним склом Gorilla Glass 6. Екран буде займати 96% поверхні лицьовій панелі.

OnePlus 7 має бути абсолютно безрамковим

Також дизайнер додав у свій концепт камеру з трьома модулями та роздільною здатністю на 23 Мп, 12 Мп і 41 Мп. Фронтальна камера має бути здвоєна – 20 Мп і 8 Мп. Ці датчики мають бути захованими і висуватись під час фото.

Та це лише чутки. Чи справді компанія готує OnePlus 7 і які характеристики він може отримати – дізнаємось незабаром.

Основна камера OnePlus 7 має бути потрійна

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