В мережі з’явився унікальний ретро-планшет Apple, який так і не вийшов на ринок

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В мережі з’явився унікальний ретро-планшет Apple
В мережі з’явився унікальний ретро-планшет Apple

В мережі з’явилось відео із унікальним пристроєм від Apple, який компанія розробляла у 1993 році. Однак, продукт так і не потрапив на полиці магазинів.

Як пише sonnydickson, у цей період Apple експериментувала з розробкою пристрою, який називали Apple W.A.L.T.

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Це був такий собі гібрид планшета, телефону і факсу. Цікаво, що вже тоді девайс умів розпізнавати рукописний текст, дав змогу вибирати мелодію дзвінка і надавав доступ до онлайн-банкінгу.

Він був оснащений жорстким диском для зберігання даних і працював під управлінням System 6 (Mac OS 6).

Цікава ретро-розробка від Apple: відео 

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple
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