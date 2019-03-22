В Microsoft розповіли, коли припинять підтримку Windows 7

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Підтримку Windows 7 припинять у 2020 році
Підтримку Windows 7 припинять у 2020 році / remnabor.net

Компанія Microsoft випустила новий патч, в якому попереджає користувачів Windows 7, що її підтримку припинять до 2020 року. Тож незабаром на операційну систему не будуть приходити оновлення безпеки.

Я пише TechCrunch, Microsoft припинить виправляти помилки безпеки і уразливості Windows 7 для звичайних користувачів з 14 січня 2020 року.

При цьому корпоративні клієнти можуть підключити послугу, яка продовжить випуск подібних оновлень до 2023.

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Чому це важливо. Windows 7 залишається однією з найпопулярніших операційних систем. Раніше Microsoft пропонувала безкоштовно перейти на Windows 10. Однак, і нині "сімкою" користуються 40% людей стаціонарних комп'ютерах. Тож багатох ця новина засмутить. 

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Теги: Windows 10 Microsoft Новини Техно Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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