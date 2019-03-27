В Mortal Kombat 11 анонсували повернення ще трьох легендарних персонажів

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В Mortal Kombat 11 анонсували повернення ще трьох легендарних персонажів
В Mortal Kombat 11 анонсували повернення ще трьох легендарних персонажів / Скріншот з гри

У першому випуску State of Play від Sony компанія показала новий трейлер довгоочікуваної гри Mortal Kombat 11. В свіжому ролику NetherRealm дозволила поглянути на одних і тих самих персонажів в різних іпостасях та підтвердила повернення у гру ще трьох класичних бійців.

Як повідомляє Polygon, розробники представили фанатам давно знайомих персонажів, тим самим заявивши, що без улюблених воїнів нова частина гри не обійдеться. Звичайно, в мережі і раніше гуляв скріншот з передбачуваним списком героїв, але набагато приємніше дізнатися все з перших вуст.

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Яких нових героїв представили? Отже, ось трійця, яку на цей раз представила NetherRealm. Нерозлучна парочка Кун Лао і Лю Кан – перший кого завгодно вб'є своїм смертоносним капелюхом, а без другого, здається, Mortal Kombat і зовсім був би сам не свій. Третім до файтингу офіційно приєднався Джакс, хоча навряд чи хтось міг припустити, що майор залишиться не при справах.

Новий трейлер Mortal Kombat 11 – дивіться відео

Хто ще з'явиться в Mortal Kombat 11? До речі, зовсім недавно складу бійців поповнили ще два культових героя: темний ніндзя Нуб Сайбот і чаклун Шан Цунг. Останній, на жаль, не увійде в базове видання – підступного лиходія доведеться купити окремо.

Дата релізу гри. Реліз Mortal Kombat 11 на PC, PS4, Xbox One і Nintendo Switch відбудеться 23 квітня. Крім того, з 27 березня по 1 квітня власники PlayStation 4 і Xbox One зможуть взяти участь в закритому бета-тесті.

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Теги: Техно Ігри PlayStation
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