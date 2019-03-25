В Mortal Kombat 11 повернуться легендарні персонажі: деталі
За місяць до повноцінного виходу гри Mortal Kombat 11 розповіли фанатам серії нові подробиці щодо майбутнього проекту. Вони оголосили про появу ще одного персонажа, який буде доступний геймерам на старті, а також представили першого платного бійця у складі DLC.
Поверення персонажа. Як повідомляє 4PDA, після нетривалої відсутності в серії в Mortal Kombat 11 повернеться Нуб Сайбот перероджений в Пеклі оригінальний Саб-Зіро.
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Про появу персонажа в новій частині спочатку стало відомо з недавнього витоку. У свіжому ролику показаний ігровий процес, з якого видно, що Нуб користується серпом і магією тіней для створення своїх клонів.
В Mortal Kombat 11 з'явиться Нуб Сайбот – дивіться відео
Якого ще персонажа анонсували розробники? Першим же платним персонажем для Mortal Kombat 11 стане чаклун Шан Цунг. Його здібності і стиль бою поки не розкриті.
В Mortal Kombat 11 можна буде зіграти за чаклуна Шан Цунга – дивіться відео
Дата виходу. Реліз Mortal Kombat 11 запланований на 23 квітня для PC, Xbox One, PlayStation 4 та Nintendo Switch. Власники PlayStation 4 і Xbox One зможуть взяти участь в закритому бета-тесті, який пройде з 27 березня по 1 квітня.
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