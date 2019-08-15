В NASA показали як рухається сонячний вітер: відео

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Сонячний зонд Parker
Сонячний зонд Parker

Сонячний зонд Parker, який запустили 31 липня 2018 року, передав NASA 22 ГБ наукових даних про стартові два прольоти біля Корони Сонця. На основі цієї інформації вчені створили візуалізацію руху сонячного вітру.

Ролик розміщений на офіційному сайті NASA. Відео місить дані, зібрані у період 6-10 листопада 2018 року. Сонце було розміщене у лівій частині кадру, а білі смуги — це рухомі від нашої зірки частки, які і називають сонячним вітром.

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До речі, вже 27 серпня розпочнеться наступний проліт біля зірки для збору даних. А третій такий період розпочнеться 1 вересня.

Як рухається сонячний вітер: відео

Що відомо про Parker? Це місія NASA для вивчення зовнішньої корони Сонця. Апарат має наблизитись до сонячної поверхні на відстань 8,86 радіуса Сонця (6,2 млн км).

Зонд вже зібрав деякі наукові дані і встановив рекорди серед штучних об'єктів: зі швидкості руху та наближення до Сонця.

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Теги: Техно Новини Техно NASA Сонце Космос
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