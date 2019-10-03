В NASA випустили відео із звуками сейсмічної активності на Марсі

Космічний апарат NASA InSight записав серію звуків на Марсі. Дані були зібрані високочутливим інструментом під назвою СЕІС.

Як сказано на сайті агентства, апарат зумів записати 100 звуків, 21 з яких пов'язаний із землетрусами на Червоній планеті.

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Науковці також припускають, що решта "загадкових звуків" теж були викликані землетрусами, щоправда поки не можуть це довести.

Відео із звуками сейсмічної активності на Марсі

Найбільш показові звуки землетрусів були записані 22 травня та 25 липня. Це були землетруси магнітудою 3,7 та 3,3 відповідно.

Про що це свідчить? Як пояснюють вчені, це доводить, що кора Марса є такою собі сумішшю земної і місячної кори. Сейсмічні хвилі на Марсі тривають кілька хвилин, у той час як на Землі вони можуть тривати лічені секунди.

Що таке InSight? Це апарат, запущений для вивчення температури аномалій та сейсмічної активності на Марсі. Він здійснив посадку на планеті 26 листопада. Місія розрахована на два роки. За цей час апарат має зібрати дані про внутрішню будову і склад Марса.

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