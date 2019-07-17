В NASA знайшли цікавий спосіб зміни клімату на Марсі

Колонізація Марсу ускладнюється не лише віддаленістю планети від Землі, але й тим, що на Червоній планеті занадто холодно для життя людей та рослин. Однак вчені із NASA знайшли незвичний спосіб зміни кліматичних умов нашого сусіда в Сонячній системі.

Що відомо про розробку? Як повідомляє Gizmodo, у NASA готують матеріал для утеплення на основі кварцового аерогеля. Він являє собою пористий матеріал з діоксиду кремнію, який на 97% складається з повітря.

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Шар товщиною в кілька сантиметрів здатний пропускати світло, яке необхідне рослинам для фотосинтезу, блокувати шкідливу ультрафіолетову радіацію і нагрівати накриту матеріалом поверхню. Отриманий ефект здатний допомогти перетворити в воду частину льоду на поверхні Марса.

Створення парникового ефекту також можливо шляхом накопичення в атмосфері вуглекислого газу, але на Марсі його занадто мало, щоб нагріти поверхню планети на великих площах.

Випробування нового способу "утеплення" Марсу. Команда дослідників використала матеріал для створення локального парникового ефекту в умовах освітленості, близьких до марсіанських, і вже домоглася значного підвищення температури під штучним покриттям – на 50 градусів Цельсія.

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Ймовірні проблеми. Вчені відзначають, що для підтримки життя рослин необхідно створити і додаткові умови, включаючи відповідний атмосферний тиск. Крім того, аерогель – матеріал дуже крихкий і зажадає використання додаткового полімерного покриття.

Подальші експерименти. Найближчим часом дослідники планують випробувати технологію в несприятливих середовищах на Землі – в Антарктиці або Чилі.

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