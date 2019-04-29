В NASA зробили несподівану заяву про Всесвіту

Вчені NASA заявили, що Всесвіт розширюється швидше, ніж вважалося до цього часу. До такого висновку вони дійшли, опираючись на дослідження телескопа Hubble.

Як пише Newsweek, науковці вважають, що Всесвіт розширюється на 9% швидше.

Що це означає. Як вважають вчені, можна припустити, що існує якийсь фактор, який космологічні моделі не врахували. Саме цей невідомий фактор може пояснити, що сталося після Великого Вибуху.

Читайте також: Прорив NASA – у космосі знайшли першу молекулу

Звідки відомо, що Всесвіт розширюється. Річ у тому, що віддалені об’єкти в космосі, такі як галактики, рухаються все далі від нас.

Цікаво, що у 2011 році вчені Адам Райсс, Сол Перлмуттер і Браян Шмідт отримали Нобелівську премію з фізики, бо заявили, що Всесвіт розширюється з прискоренням. Однак, виникли проблеми з оцінкою швидкості цього процесу.

Оцінки й спостереження зробили за допомогою супутника Planck, який належить Європейській космічній агенції. Вони й допомогли визначити рівень пришвидшення розширення.

Зараз Hubble надав інші, більш точні дані.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно