В ніч на 1 березня не працюватимуть термінали, банкомати та онлайн-сервіс "Приватбанку": причина
У ніч з 29 лютого на 1 березня в Україні не працюватимуть банкомати та термінали "Приватбанку". Ба більше – недоступним для користування буде онлайн-сервіс "Приват24".
Все тому, що у цей час банк оновлюватиме власну систему. Про це інформують у пресслужбі установи.
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В ніч з 29 лютого на 1 березня ми будемо оновлювати свої системи,
– мовиться у повідомленні.
Так, технічні роботи вестимуть з 1 ночі до 7 ранку 1 березня.
У зв’язку з цим клієнтам "Приватбанку" радять зняти готівку та провести необхідні банківські операції заздалегідь.
Там додають: з 7 ранку 1 березня усі системи працюватимуть справно.
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