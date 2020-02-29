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В ніч на 1 березня не працюватимуть термінали, банкомати та онлайн-сервіс "Приватбанку": причина

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Не працюватимуть термінали, банкомати і онлайн-сервіс "Приватбанку" / Getty images

У ніч з 29 лютого на 1 березня в Україні не працюватимуть банкомати та термінали "Приватбанку". Ба більше – недоступним для користування буде онлайн-сервіс "Приват24".

Все тому, що у цей час банк оновлюватиме власну систему. Про це інформують у пресслужбі установи.

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В ніч з 29 лютого на 1 березня ми будемо оновлювати свої системи,
– мовиться у повідомленні.

Так, технічні роботи вестимуть з 1 ночі до 7 ранку 1 березня.

У зв’язку з цим клієнтам "Приватбанку" радять зняти готівку та провести необхідні банківські операції заздалегідь.

Там додають: з 7 ранку 1 березня усі системи працюватимуть справно.

 

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Гроші Банки Новини Техно Додатки Приватбанк Техно Інтернет
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