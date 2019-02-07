В операційній системі macOS Mojave виявили критичну уразливість

В одному із сервісів Apple виявили серйозну уразливість. Зловмисники можуть отримати доступ до паролів та облікових даних на комп'ютерах Mac без прав адміністратора або суперкористувача.

Що сталося? Уразливість виявив ​​фахівець з безпеки Лінус Хенце, який відмовився ділитися подробицями з Apple в знак протесту. Він незадоволений тим, що програма винагороди за пошук вразливостей поширюється тільки на iOS, а не на macOS, повідомляє 9to5mac.

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Саме в десктопній операційній системі і була виявлена ​​помилка, що дозволяє отримати доступ до чужих даних.

Із macOS можна "витягнути" всі паролі. На комп'ютерах з операційною системою macOS Mojave користувачам доступний додаток Keychain Access, в якому зберігаються паролі і облікові дані від різних сервісів і сайтів. Для їх перегляду потрібно ввести код безпеки, але Лінус Хенце виявив спосіб обійти обмеження.

Демонстрація роботи додатку KeySteal – дивіться відео

Він створив програму, яка здатна "витягнути" всі дані з KeyChain Access без введення коду, а також прав адміністратора або суперкористувача.

Особливості. Важливо відзначити, що вразливість зачіпає лише стандартний додаток KeyChain, тоді як на iCloud KeyChain вона не поширюється. Apple поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

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