"В останні дні він був найщасливішим": розробники популярної гри ощасливили невиліковно хворого

Розробники гри Total War: Three Kingdoms вирішили ощасливити безнадійно хворого фаната їх серії. Хлопець отримав можливість одним із перших випробувати новий проект від Creative Assembly та Sega.

Що трапилося із хлопцем? Цей випадок бере початок на форумі Reddit. У тематичній гілці, яка присвячена іграм серії Total War, користувач з ніком TheMissingLink5 повідав всьому світу сумну історію свого молодшого брата на ім'я Роббі.

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Хлопець довгий час боровся з лейкемією і навіть пішов на поправку, але потім хвороба повернулася з новими силами. Лікарі сказали, що жити хлопцеві залишилося недовго – всього кілька днів.

Останнє бажання хлопця. Найсильніше молодший брат TheMissingLink5 хвилювався про те, що не доживе до релізу Total War: Three Kingdoms і не встигне зацінити нову частину улюбленої серії історичних стратегій. Автор поста намагався привернути увагу видавця до цієї ситуації, і ком'юніті-менеджер Creative Assembly виконав останнє бажання Роббі.



Невиліковно хворий хлопець першим зіграв у Total War: Three Kingdoms

Коли я розповів йому про це, він заплакав і не повірив, що це дійсно відбувається. Коли я сказав йому, хто дав ключ, він був в шоці! Потім я негайно побіг геть з палати додому, щоб якнайшвидше завантажити гру, адже в лікарні просто огидний інтернет,

– написав TheMissingLink5.

Роббі помер 19 травня відразу після опівночі, але протягом трьох останніх днів свого життя він був найщасливішою людиною на цій планеті.

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