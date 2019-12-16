В Росії планують "витіснити" YouTube: деталі

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В Росії планують "витіснити" YouTube / unsplash

Холдинг Mail.ru Group планує запустити свій відеохостинг, яким планують замінити YouTube. Як стверджують розробники, головною фішкою нового сервісу стане функція автоматичного підбору контенту на основі вподобань користувача.

Що відомо про новий сервіс

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Про плани холдингу розповів генеральний директор Mail.Ru Group Борис Добродєєв, повідомляє 4PDA.

За його словами, новий сервіс не буде копіювати YouTube – компанія планує представити його "на свій лад". Комерційна назва майбутнього продукту компанії не розкривається.

Як стверджує Добродєєв, цифрові майданчики будуть боротися за час, який людина проводить з ними.

Нашим завданням стане збільшення time spent, гонитва за YouTube та збільшення кількості контенту. Ми бачимо, як останнім часом відкриваються ніші для контенту, який не прив'язаний безпосередньо ні до підписників, ні до друзів користувачів. Такий контент споживається не через підписки, а скоріше через рекомендації, які робить сам сервіс,
– зазначив Добродєєв.

Інші схожі сервіси в Росії

Зауважимо, у компанії вже є власний сервіс "Кіно Mail.ru" щомісячна аудиторія якого складає 5,8 мільйона чоловік. Цей майданчик також оснащений алгоритмом персональних рекомендацій.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Росії Техно Інтернет Новини Техно YouTube
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