В Росії знову запустили ракету "Союз" з військовим вантажем на борту

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Запуск ракети "Союз-2.1б"
Запуск ракети "Союз-2.1б" / РИА Новости

25 жовтня у Росії з космодрому Плесецьк запустили ракету-носій "Союз-2.1б". Це перший запуск ракети з цієї лінійки після аварії у Байконурі.

Про це пише російський "Интерфакс".

Відомо, що ця ракета має доставити у космос супутник військового призначення.

Як пише агентство, усі передстартові операції і старт ракети пройшли в штатному режимі, засоби наземного автоматизованого комплексу управління виконували контроль проведення пуску і польоту носія.

Це третій пуск ракети-носія Союз-2, проведений в 2018 році з космодрому Плесецьк.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.

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Теги: Новини Росії Техно Космос Аварія ракети Союз
Джерело: Техно
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