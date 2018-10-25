В Росії знову запустили ракету "Союз" з військовим вантажем на борту
25 жовтня у Росії з космодрому Плесецьк запустили ракету-носій "Союз-2.1б". Це перший запуск ракети з цієї лінійки після аварії у Байконурі.
Про це пише російський "Интерфакс".
Відомо, що ця ракета має доставити у космос супутник військового призначення.
Як пише агентство, усі передстартові операції і старт ракети пройшли в штатному режимі, засоби наземного автоматизованого комплексу управління виконували контроль проведення пуску і польоту носія.
Це третій пуск ракети-носія Союз-2, проведений в 2018 році з космодрому Плесецьк.
Нагадаємо, вранці 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Колишній командир станції, астронавт Кріс Хадфілд, висловив припущення, що проблему на "Союзі" буде не так і легко знайти, тож астронавти, що залишились на МКС, можуть надовго там застрягнути.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно