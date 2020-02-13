В Samsung розповіли скільки "важитимуть" 8К-ролики на смартфонах Galaxy S20

Відмінною рисою нещодавно представлених флагманів Samsung Galaxy S20 стала можливість запису відео в роздільній здатності 8K. На перший погляд, такий контент може швидко заповнити пам’ять девайса, однак вендору вдалося суттєво знизити об’єм отриманих файлів.

Скільки займатимуть 8К-ролики

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За заявою Samsung, 60-секундний ролик з роздільною здатністю 8К займає всього 600 МБ в пам'яті смартфона завдяки використанню актуального кодека HEVC.

Для порівняння, хвилинне 4К-відео, зняте на Samsung Galaxy S10+, "з'їдає" 350 МБ дискового простору. Таким чином нові флагмани демонструють значно більшу ефективність за співвідношенням роздільної здатності картинки і її "ваги".

Обмеження зйомки

Варто зазначити, що тривалість запису роликів в надвисокій роздільній здатності обмежена п'ятьма хвилинами. Схожі обмеження були встановлені і для флагманів попереднього покоління: так, лінійка Galaxy S10 може записати 10-хвилинний ролик 4К @ 30 fps, а при кадровій частоті 60 fps цей час скорочується до п'яти хвилин.

Огляд смартфонів Samsung Galaxy S20 – дивіться відео

Заощадження пам'яті на смартфонах

Додатково заощадити дисковий простір власники нових "галактик" можуть за допомогою microSD-карти з високою швидкістю запису. Навіть якщо користувач не зберігає контент безпосередньо на зовнішній накопичувач, він може перенести на неї відеоролики пізніше.

Базові моделі серії Galaxy S20 мають всього 128 ГБ вбудованого накопичувача, при цьому частина пам'яті відводиться під операційну систему і додатки. Максимальний обсяг вбудованої пам'яті версій Galaxy S20+ та S20 Ultra становить 512 ГБ.

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