В середині метеориту знайшли нетиповий для нього матеріал

Вчені виявили всередині астероїда мінерал, який теоретично не мав би там бути. Раніше вважалось, що ця речовина може з’явитися лише в процесі промислової виплавки сталі.

Як пише Newsweek, цей метеорит впав на території Австралії ще в 1950-х роках. Зараз вчені встановили, що всередині метеорита є едсткоттіт. Раніше вважалось, що ця речовина не могла бути утвореною природним шляхом.

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З 1951 року вчені відрізали по шматочку від астероїда, вивчаючи його хімічний склад. Саме тому едсткоттіт виявили так пізно – майже після 70 років дослідів.

Як відомо, мінерали не отримують назву, поки їх не виявлять у природних джерелах. Тож тепер дослідники отримали офіційне право дати ім’я речовині, яка раніше вважалася лише штучною.

Тож цей мінерал отримав назву на честь Едварда Скотта, одного із дослідників космологічної хімії з Гавайського університету. Він зробив вагомий внесок у дослідження метеоритів.

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