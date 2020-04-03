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В Steam почався розпродаж ігор Xbox Game Studios зі знижками до 75%

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Знижки у Steam до 75% / Скріншот

Схоже перед вихідними Steam вирішив порадувати користувачів черговими знижками. Дуже доречно, зважаючи на сотанні події. Цього разу знижки доступні на ігри Xbox Game Studios. Тайтли віддають з шаленими знижками аж до 75%. Саме цієї студії належать серії Gears, Age of Empires і, звичайно ж, Halo.

В акції бере участь сила-силенна ігор та бандлів. Деякі з них збавили в ціні вперше. Серед ігор від Xbox Game Studio є справді варті уваги екземпляри, тож не пропустіть.

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На що варто звернути увагу

Наприклад, комплект Halo: The Master Chief Collection подешевшав тільки зараз – і відразу на 20%. Ось кілька найбільш вигідних пропозицій розпродажу:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Xbox Microsoft Steam Техно Ігри
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