В Steam почався розпродаж ігор Xbox Game Studios зі знижками до 75%
Схоже перед вихідними Steam вирішив порадувати користувачів черговими знижками. Дуже доречно, зважаючи на сотанні події. Цього разу знижки доступні на ігри Xbox Game Studios. Тайтли віддають з шаленими знижками аж до 75%. Саме цієї студії належать серії Gears, Age of Empires і, звичайно ж, Halo.
В акції бере участь сила-силенна ігор та бандлів. Деякі з них збавили в ціні вперше. Серед ігор від Xbox Game Studio є справді варті уваги екземпляри, тож не пропустіть.
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На що варто звернути увагу
Наприклад, комплект Halo: The Master Chief Collection подешевшав тільки зараз – і відразу на 20%. Ось кілька найбільш вигідних пропозицій розпродажу:
- Age of Empires: Definitive Edition — 252 гривні (-50%)
- Age of Empires II: Definitive Edition — 454 гривні (-10%)
- Age of Empires III — 119 гривень (-75%)
- Fable Anniversary — 107 гривень (-75%)
- Gears 5 — 349 гривень (-50%)
- Halo: Combat Evolved — 135 гривень (-20%)
- Halo: Reach — 135 гривень (-20%)
- Halo: The Master Chief Collection — 383 гривні (-20%)
- Halo Wars — 202 гривні (-60%)
- Hellblade: Senua’s Sacrifice — 128 гривень (-66%)
- Killer Instinct — 119 гривень (-75%)
- Ori and the Blind Forest — 69 гривень(-75%)
- Quantum Break — 119 гривень (-75%)
- Recore: Definitive Edition — 139 гривень (-50%)
- Sunset Overdrive — 140 гривень (-50%)
- State of Decay Year-One Survival Edition — 189 гривень (-50%)
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