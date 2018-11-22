В Steam розпочався осінній розпродаж ігор
В сервісі цифрової дистрибуції Steam стартував традиційний осінній розпродаж. Користувачі платформи від Valve зможуть придбати ігри за значно зниженими цінами, до слова, на деякі тайтли знижка сягає 90%.
Про це повідомляється на офіційному сайті Steam.
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Акція триватиме до 27 листопада до 20:00 за київським часом. Окрім того, компанія Valve оголосила, що користувачі отримають можливість вибрати номінантів на премію Steam у 8 категоріях.
Наразі за зниженою ціною можна придбати понад 14 тисяч товарів. Ось кілька цікавих пропозицій:
- Shadow of the Tomb Raider (-50%)
- Assassin's Creed Odyssey (-33%)
- Far Cry 5 (-50%)
- Final Fantasy XV: Windows Edition (-50%)
- Grand Theft Auto V (-34%)
- Sid Meier’s Civilization VI (-70%)
- Jurassic World Evolution (-60%)
- Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (-67%).
Відзначимо, що знижка на ігри не буде змінюватися протягом всієї акції.
В Steam стартував традиційний осінній розпродаж
Крім Steam, великі розпродажі (тільки на цей раз з нагоди "Чорної п'ятниці") також почалися в PS Store, Xbox Live, Origin, Battle.net, GOG.com та інших сервісах цифрової дистрибуції.
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