В Steam розпочався осінній розпродаж ігор

В сервісі цифрової дистрибуції Steam стартував традиційний осінній розпродаж. Користувачі платформи від Valve зможуть придбати ігри за значно зниженими цінами, до слова, на деякі тайтли знижка сягає 90%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Steam.

Читайте також: NVIDIA безкоштовно роздає гру Battlefield V

Акція триватиме до 27 листопада до 20:00 за київським часом. Окрім того, компанія Valve оголосила, що користувачі отримають можливість вибрати номінантів на премію Steam у 8 категоріях.

Наразі за зниженою ціною можна придбати понад 14 тисяч товарів. Ось кілька цікавих пропозицій:

Відзначимо, що знижка на ігри не буде змінюватися протягом всієї акції.



В Steam стартував традиційний осінній розпродаж

Крім Steam, великі розпродажі (тільки на цей раз з нагоди "Чорної п'ятниці") також почалися в PS Store, Xbox Live, Origin, Battle.net, GOG.com та інших сервісах цифрової дистрибуції.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно