В Steam розпочався осінній розпродаж ігор

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В Steam розпочався осінній розпродаж ігор
В Steam розпочався осінній розпродаж ігор / Фото з вільних джерел

В сервісі цифрової дистрибуції Steam стартував традиційний осінній розпродаж. Користувачі платформи від Valve зможуть придбати ігри за значно зниженими цінами, до слова, на деякі тайтли знижка сягає 90%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Steam.

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Акція триватиме до 27 листопада до 20:00 за київським часом. Окрім того, компанія Valve оголосила, що користувачі отримають можливість вибрати номінантів на премію Steam у 8 категоріях.

Наразі за зниженою ціною можна придбати понад 14 тисяч товарів. Ось кілька цікавих пропозицій:

  1. Shadow of the Tomb Raider (-50%)
  2. Assassin's Creed Odyssey (-33%)
  3. Far Cry 5 (-50%)
  4. Final Fantasy XV: Windows Edition (-50%)
  5. Grand Theft Auto V (-34%)
  6. Sid Meier’s Civilization VI (-70%)
  7. Jurassic World Evolution (-60%)
  8. Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (-67%).

Відзначимо, що знижка на ігри не буде змінюватися протягом всієї акції.

Steam
В Steam стартував традиційний осінній розпродаж 

Крім Steam, великі розпродажі (тільки на цей раз з нагоди "Чорної п'ятниці") також почалися в PS Store, Xbox Live, Origin, Battle.net, GOG.com та інших сервісах цифрової дистрибуції.

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Теги: Техно Ігри Steam
Джерело: Техно
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