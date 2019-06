В Steam стартував літній розпродаж ігор

В магазині цифрової дистрибуції Steam стартувала традиційний літній розпродаж. До 9 липня користувачі мають можливість поповнити свою колекцію ігор, адже ціни на них зовсім смішні.

Всього в акції бере участь понад 30 тисяч відеоігор.

Які ігри доступні за акційною ціною? У лідерах продажів зараз значаться такі ігри: Monster Hunter: World (-50%), PlayerUnknown's Battlegrounds (-50%), GTA V (-50%), Sekiro: Shadows Die Twice (-20%), Rust (-75% ), The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-70%), Total War: Three Kingdoms (-10%), комплект Borderlands: The Handsome Collection (-97%), Devil May Cry 5 (-34 %) і безліч інших проектів.



Steam: літній розпродаж

Інші акції. Крім того, Valve проводить літнє змагання "Гран-прі Steam", з умовами якого можна ознайомитися за посиланням. Відзначимо, що його учасники отримають шанс обзавестися грою зі свого списку бажаного. Розіграш завершиться 7 липня.

