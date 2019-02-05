В Steam стартував розпродаж приурочений китайському Новому року

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В Steam стартував розпродаж Lunar New Year
В Steam стартував розпродаж Lunar New Year / Скріншот із сайту

Компанія Valve запустила великий розпродаж у своєму сервісі цифрової дистрибуції Steam. Така акція приурочена китайському Новому року та отримала назву Lunar New Year.

Розпродаж в Steam завершиться 11 лютого 2019 року о 20:00 за київським часом.

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Крім звичайних знижок в новому розпродажі передбачена система заохочень – при покупці на 400 гривень і більше користувач отримує додаткову знижку в 70 гривень.

Серед цікавих пропозицій Lunar New Year:

  1. Dark Souls 3 – 225 гривень, знижка 75%
  2. Far Cry 5 – 211 гривень, знижка 75%
  3. Tekken 7 – 270 гривень, знижка 50%
  4. NioH – 289 гривень, знижка 50%
  5. Assassin's Creed Odyssey – 422 гривні, знижка 50%.

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Теги: Техно Ігри Ціни Steam
Джерело: 24 Канал
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