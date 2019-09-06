В Telegram з'явилось нове корисне оновлення

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В телеграм можна ставити нагадування
В телеграм можна ставити нагадування / portaltele.com.ua

В месенджері Telegram з'явилося оновлення, завдяки якому можна ставити нагадування для себе чи друзів.

В Telegram з'явилась функція відкладеної відправки повідомлень. Вона працює і на збережених повідомленнях, тому можна зробити повідомлення-нагадування для самого себе.

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Як поставити повідомлення на таймер

В додатку на смартфоні потрібно всього лише утримати кнопку відправлення, після чого з'явиться маленьке меню. Саме там ви зможете виставити будь-яку дату та час. 

Telegram не забув про своїх користувачів і на ПК. Для того, аби виставити таймер на комп'ютері, потрібно натиснути правою кнопкою миші на іконку відправлення.

Якщо ви запланували повідомлення-нагадування для себе, воно буде позначено особливим значком календаря.

Приємні бонуси

Можливість ставити нагадування стала не єдиною приємністю у новій версії Telegram. 

Нарешті Telegram "пофіксив" функцію приховування телефонного номера від інших користувачів – в попередніх версіях вона працювала з перебоями.

Тепер можна не переживати, що хтось з далеких родичів встановить Telegram та побачить за вашим номером телефону якесь неподобство. Тепер ви можете обмежити коло осіб, які мають змогу знайти вас за номером телефона у Telegram, додавши ваш контактний номер у свою телефонну книгу.

Також месенджер вирішив повеселити своїх користувачів, додавши нові анімовані емодзі.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Telegram
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