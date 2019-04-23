В Tesla розповіли про власний процесор для безпілотних авто

Щодо своїх намірів випустити власний процесор для безпілотних автомобілів компанія Tesla Motors оголосила ще в 2017 році. Із самого початку розробкою програмного забезпечення до чіпа займався Джим Келлер, який створив чимало успішних продуктів для Apple та AMD, однак розробник перейшов до Intel.

Як повідомляє Overclockers, в рамках заходу Tesla Autonomy Day представники компанії розкрили чимало технічних подробиць про автопілот Full Self-Driving (FSD), яким оснащуються нові електромобілі Model S, Model X та Model 3.

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Характеристики. Процесор автопілота Full Self-Driving виготовляється за 14-нанометровим техпроцесом FinFET на техаському заводі Samsung Electronics і налічує 6 мільярдів транзисторів. Площа кристала дорівнює 260 квадратних міліметрів.



Процесор Tesla має низку переваг перед рішеннями NVIDIA

У розпорядженні даного чіпа є дванадцять 64-бітних ядер ARM Cortex-A72 з робочою частотою 2,2 ГГц, графічний модуль із заявленою обчислювальною потужністю 600 Гфлопс і підтримкою операцій FP32 / FP16, а також два блоки, що відповідають за прискорення алгоритмів нейронних мереж.

Переваги. Як стверджує Tesla, її автопілот FSD має в 21 разів більшу продуктивність, ніж рішення NVIDIA, яке він замінить. На платі пристрою розпаяно відразу два вищеописаних процесора, забезпечених окремими системами живлення, оперативною пам'яттю і вони виконують одні і ті ж обчислення.

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