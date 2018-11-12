В Україні не можуть поділити торгову марку Xiaomi: причина конфлікту

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Спір між Xiaomi Н. К. Limited та NIS триває вже 2 роки
Спір між Xiaomi Н. К. Limited та NIS триває вже 2 роки / Фото з відкритих джерел

Компанія Xiaomi Н. К. Limited та NIS не можуть поділити торгову марку Xiaomi в Україні. Справу вже перенесли у судову площину. В результаті, від дистриб'ютора вимагають знищити партію смартфонів.

Про це пише tech.liga.net.

Суддівська колегія, яка розглядає спір за права на торговельну марку в Україні, вирішила подати заяву на самовідвід.

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Це судовий розгляд між Xiaomi Н. К. Limited та NIS триває вже другий рік. Xiaomi Н. К. Limited добивається заборони NIS поширювати партію смартфонів Xiaomi Redmi 4 2/16 ГБ. У партії є сотня пристроїв і усіх їх вимагають знищити.

Справу передали до Верховного суду. У липні цього року її відправили на новий розгляд до суду першої інстанції.

29 вересня Господарський суд Київської області заборонив дистриб'ютору поширювати партію смартфонів, та зобов'язав вилучити їх з обороту та знищити.

Однак, це рішення оскаржили в апеляційній інстанції. Тож наразі спір не вирішений.

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Теги: Техно Інтернет Xiaomi IT-бізнес
Джерело: Техно
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