В Україні почнуть виробляти електричні автобуси

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В Україні почнуть виробляти електричні автобуси
В Україні почнуть виробляти електричні автобуси / vlasno.info

Китайська компанія Skywell відкриє в Україні виробництво своїх електричних автобусів. Українські та китайські фахівці вже досягли певних домовленостей.

Як пише видання Autogeek, конкретних домовленостей поки немає: сторони ведуть переговори, визначають терміни, технології та процеси.

При цьому українська сторона повідомила, що переговори можуть тривати до року.

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"Китайська сторона налаштована позитивно і рішуче, і навіть готова входити в співзасновники підприємства з виробництва електричних автобусів в Україні", – заявили в українській стороні.

Що відомо про Skywell? Це великий китайський виробник електричного транспорту. Компанію створили у 2011 році. У холдинг входить кілька підприємств, які випускають електроавтобуси, автомобілі і деталі до них.

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Теги: Техно Новини Техно Китай Штучний інтелект
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