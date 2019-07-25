В Україні представили бездротовий порохотяг Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner: ціна

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Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner: характеристики та ціна в Україні
Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner: характеристики та ціна в Україні / Xiaomi

В середу, 24 липня, компанія Xiaomi провела масштабну презентацію, на якій представила нові смартфони та ще кілька корисних ґаджетів. Зокрема, китайський вендор представив потужний бездротовий порохотяг Mi Handheld Vacuum Cleaner.

Головні особливості. Серед ключових особливостей новинки – зручний дизайн та відсутність мішка для збору пилу. Пил збирається у спеціальний відсік, який можна очистити звичайним натисненням на кнопку.

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За заявою виробника, Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner може пропрацювати від одного заряду батареї до 30 хвилин. Цього часу вистачить на прибирання площі 160 квадратних метрів.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner
Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner офіційно представили в Україні

Характеристики та комплектація. Потужність всмоктування порохотяга – до 100 Вт. Окрім того, він отримав 5-ступінчасту систему очищення, яка включає 9-циклонний і HEPA-фільтр. Завдяки цьому пилосос прибирає 99,97% часток пилу.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner
Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner має зручну систему очищення

У комплекті Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner йдуть чотири змінні насадки, за допомогою яких можна очистити від бруду кути, автомобіль, комп'ютерну клавіатуру та інше.

Дата старту продажів та ціна. Порохотяг Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner надійде у продаж в Україні у вересні, а його ціна складе 7 499 гривень.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner
Ціна Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner в Україні

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Побутова техніка Ціни
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