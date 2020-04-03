В Україні представили систему електронного кримінального провадження eCase

2 квітня 2020 року відбулась відео-презентації системи електронного кримінального провадження eCase. Система дозволить ефективно обмінюватися файлами у кримінальних провадженнях та спростити роботу усіх, хто залучений до кримінальних розслідувань.

Про це зазначили на сайті парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

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Особливості платформи eCase

Під час презентації наголосили, що eCase доцільно використовуватися і як інструмент адміністрування та управління електронними версіями файлів кримінальних справ. В межах системи такі документи, як плани кримінальних розслідувань, докази, допити, накази прокурорів, погодження та рапорти стають миттєво доступними онлайн. Для прокурорів розглядається введення функції онлайн наглядового провадження.

Першими систему у дії перевірять у своїй роботі антикорупційні органи – детективи Національного антикорупційного бюро України, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та слідчі судді Вищого антикорупційного суду. Творці системи очікують значного підвищення ефективності розслідування антикорупційних злочинів.



Результатом впровадження системи має стати підвищення ефективності роботи антикорупційних органів

Під час презентацію також проходило обговорення проблемних питань, що стосувалися обробки генерованих баз Єдиного реєстру досудових розслідувань та дублювання даних у системах eCase і ЄРДР. У майбутньому систему можуть інтегрувати з іншими базами даних, наприклад, із базою даних судів та іншими реєстрами, оскільки такі системи можуть допомагати оцінювати роботу слідчих, детективів, прокурорів та використовуватись додатково як аналітичні інструменти.

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