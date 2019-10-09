В Україні представили смарт-телевізори Xiaomi Mi TV 4A та Mi TV 4S: характеристики та ціна

На презентації в Києві 8 жовтня компанія Xiaomi анонсувала не лише нові смартфони, але й представила розумні телевізори Xiaomi Mi TV 4A та Mi TV 4S. Серед головних відмінностей новинок: розмір діагоналі та їх ціна.

Дизайн. Xiaomi Mi TV 4A отримав дисплей діагоналлю 32 дюйма, а Mi TV 4S може похизуватися 55-дюймовим екраном. Xiaomi Mi TV 4S отримав металеві рамки та корпус.

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Основні характеристики. Крім стильного дизайну смарт-телевізор отримав 4-ядерний процесор, 2 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ вбудованого сховища та може похизуватися роздільною здатність 4K HDR. Також новинка отримала пульт з голосовим управлінням.



Xiaomi Mi TV 4S отримав діагональ 55 дюймів

У Xiaomi Mi TV 4A роздільна здатність екрана HD (1366 × 768), в комплекті також йде пульт з голосовим управлінням.

Обидва телевізора працюють під управлінням фірмової операційної системи PatchWall.



Xiaomi Mi TV 4A офіційно представили в Україні

Інші особливості.Також пристрої отримали платформу Android TV з вбудованими Google Play і Chromecast, по два динаміка, стандарт DVB-T2, технології DTS-HD і Dolby Audio, по 3 порти HDMI (включаючи один порт ARC), USB 2.0 і роз'єм Ethernet, а також Wi -Fi і Bluetooth 4.2 для підключення бездротових колонок, навушників та інших пристроїв.



Xiaomi Mi TV 4A отримав діагональ 32 дюйма

Крім того, користувачам доступна загальна бібліотека відео, контенту якої вистачить на 700 тисяч годин перегляду.



Ціна Xiaomi Mi TV 4S

Ціна. Телевізори Xiaomi Mi TV 4A та Mi TV 4S вже доступні українцям. За Xiaomi Mi TV 4A доведеться заплатити 4 999 гривень, а от "старша" версія обійдеться дещо дорожче – 15 999 гривень.

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