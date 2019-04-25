В Україні проведуть найбільший фестиваль технологій Interpipe TechFest

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Фестиваль технологій Interpipe TechFest
Фестиваль технологій Interpipe TechFest / Фото організаторів

У жовтні в Дніпрі відбудеться найбільший Україні фестиваль технологій та інженерії Interpipe TechFest. Фестиваль відбуватиметься в Україні вже 4 рік поспіль. Цього року він пройде 19-20 жовтня в парку розваг Лавина.

Як повідомили організатори, це буде головне інженерне шоу країни.

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"Interpipe TechFest для нас привід поговорити про технології та науку, інженерію та інновації, а також зацікавити цими темами молодь. Ми хочемо нагадати, що Україна це промислова країна з величезним потенціалом для розвитку", – розповів організатор заходу, директор з корпоративних відносин Interpipe Дмитро Кисилевський.

Що таке Interpipe TechFes? Це інженерне шоу, що складається з виставки інженерії, змагань з технічних дисциплін, науково-популярного лекторію і wow-активностей. У 2018 році на Interpipe TechFest були представлені 11 експозон, зокрема унікальна зона космічних розробок – Space Center.

Interpipe TechFest

Interpipe TechFest у 2018 році

Детальну програму цьогорічного заходу організатори поки не повідомили. У 2018 році у фестивалі були представлені 7 дисциплін. У змаганнях брало участь понад 300 учасників з усієї України. Крім того, учасники могли взяти участь в різних wow-активностях – від масштабного LEGO-будівництва до катання на гігантській руці промислового робота "KUKA".

Interpipe TechFest

Interpipe TechFest – зона космічних розробок

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Новини Дніпра
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