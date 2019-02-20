В Україні створили додаток, який дозволяє перевірити правильність суми у платіжках

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В Україні створили додаток, який дозволяє перевірити правильність суми у платіжках
В Україні створили додаток, який дозволяє перевірити правильність суми у платіжках / Фото з відкритих джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг розробила додаток для мобільних телефонів, за допомогою якого споживачі можуть перевірити, наскільки правильно постачальник електроенергії чи газу нарахував їм суму у платіжці.

Додаток "Енергетика онлайн" сприятиме створенню ефективних енергетичних ринків, повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко у Facebook.

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Чим корисний мобільний додаток?

У додатку можна переглянути інформацію про свій тариф на газ чи електроенергію. Для цього варто вказати категорію споживання та обрати регіон проживання. Завдяки цьому можна дізнатися ціни на тариф та навіть змінити його на більш вигідний.

При виявленні неточності у сумах платіжок можна поскаржитися на постачальника послуг та отримати компенсацію. 

Для того, щоб подати скаргу, потрібно обрати сферу – газ чи електроенергію, потім вказати категорію споживання та порахувати розмір пільг. І якщо сума на платіжці не співпадає з ціною на екрані – подати скаргу.

Як отримати компенсацію за неякісно надані послуги? Обрати сферу газу чи електроенергії, потім вибрати компанію постачальника або розподілу, визначити порушений стандарт та надіслати заяву на компенсацію. Якщо відповіді не буде – поскаржитися в НКРЄКП.

Як оцінити роботу постачальника? Обрати відповідну сферу, потім вибрати компанію та центр обслуговування, написати відгук та завантажити фото, натиснути "оцінити роботу сервіснго центру". 

Також кожен споживач має можливість повідомити про зловживання. Для цього потрібно обрати сферу, компанію та центр обслуговування, потім описати корупційний випадок та завантажити докази, дати дозвіл на публічне оприлюднення та прослідкувати, чим це закінчиться.

Як працює додаток "Енергетика онлайн" – дивіться у відео

Наразі у НКРЕКП працюють над створенням мобільного додатку для постачальників послуг. 

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Теги: Додатки Комунальні послуги Тарифи на газ Ціни Електроенергія Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 канал
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