В Україні створили своєрідний Amazon для державних закупівель

В Україні запустили пілотний проект електронних каталогів – новий інструмент, який має підвищити ефективність публічних закупівель. У Міністерстві економічного розвитку цей проект назвали своєрідним Amazon для державних закупівель.

Головне завдання е-каталогів – зробити процедуру вибору необхідних товарів максимально легкою. Е-каталог 24 квітня презентували в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

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Що таке е-каталог?

Це державний онлайн-магазин, який дозволить зручно, швидко і прозоро закуповувати невеликі партії типових товарів, як у звичайному інтернет-магазині. На сьогодні ці партії товарів здебільшого закуповуються напряму, без проведення тендеру.

Але тепер замість того, щоб щоразу проводити тендер, державний закупівельник зможе скористатися інтерфейсом та придбати необхідний товар у перевіреного постачальника.

Державним замовникам потрібно буде обрати товар та замовити його. Бізнес заощадить час та ресурси для участі у тендерах: достатньо буде пройти кваліфікацію товару, потрапити в каталог та чекати на замовлення. Електронні каталоги поширюватимуться тільки на допорогові закупівлі (до 200 тисяч гривень).



Так виглядає електронний каталог

Які товари можна буде купити у пілотному режимі?

Найпопулярніші серед державних замовників товари – папір, товари для друку, комп’ютерне обладнання, фармацевтична продукція.

У межах пілотного проекту поставки відбуватимуться лише для київських замовників. Після тестування та аналізу роботи нового інструменту каталоги будуть доопрацьовані, а перелік товарів та географія замовників – розширені.

Основою для пілотного проекту стануть медичні препарати і вироби. Тож запуск нових інструментів суттєво вплине як на перебіг реформи публічних закупівель, так і на систему охорони здоров'я.

Інструкція, як користуватися е-каталогами – за цим посиланням.

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