В Україні тимчасово заморозили видачу водійський прав: чому

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Видачу водійських прав в Україні призупинили на деякий час
Видачу водійських прав в Україні призупинили на деякий час / прес-служба МВС

Сервісні центри МВС призупинили видачу посвідчень водія та низку інших операцій через перебої у роботі електронної системи. Станом на 12:00 роботу системи вдалося налагодити.

Про масштабний збій у системі повідомили у прес-службі МВС.

До теми: У МВС планують спростити процедуру отримання водійських прав

МВС на деякий час заморозило видачу посвідчень водія і свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів. Сталося це через масштабний збій в Національній автоматизованій інформаційній системі.

Він тривав майже годину. Станом на 12:00 сервісні центри відновили свою роботу.

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Теги: Новини України Новини політики Новини Техно Техно Інтернет Мережа Міністерство внутрішніх справ
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