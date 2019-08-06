В Україні тимчасово заморозили видачу водійський прав: чому

Сервісні центри МВС призупинили видачу посвідчень водія та низку інших операцій через перебої у роботі електронної системи. Станом на 12:00 роботу системи вдалося налагодити.

Про масштабний збій у системі повідомили у прес-службі МВС.

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МВС на деякий час заморозило видачу посвідчень водія і свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів. Сталося це через масштабний збій в Національній автоматизованій інформаційній системі.

Він тривав майже годину. Станом на 12:00 сервісні центри відновили свою роботу.