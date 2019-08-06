В Україні тимчасово заморозили видачу водійський прав: чому
Сервісні центри МВС призупинили видачу посвідчень водія та низку інших операцій через перебої у роботі електронної системи. Станом на 12:00 роботу системи вдалося налагодити.
Про масштабний збій у системі повідомили у прес-службі МВС.
До теми: У МВС планують спростити процедуру отримання водійських прав
МВС на деякий час заморозило видачу посвідчень водія і свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів. Сталося це через масштабний збій в Національній автоматизованій інформаційній системі.
Він тривав майже годину. Станом на 12:00 сервісні центри відновили свою роботу.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі